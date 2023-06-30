الهندوراس تفلت من الهزيمة أمام قطر في الكأس الذهبية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفلت منتخب الهندوراس من الهزيمة أمام نظيره القطري وتعادل معه 1 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) بينما تغلب المنتخب المكسيكي على هايتي 3 / 1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وحقق المنتخب المكسيكي بذلك ثاني انتصار له ليتصدر المجموعة برصيد ست نقاط ويليه منتخب هايتي برصيد ثلاث نقاط بينما حصد كل من منتخبي قطر والهندوراس أول نقطة له في المجموعة.

وكاد المنتخب القطري أن ينهي مباراته أمام الهندوراس فائزا بهدف سجله تميم منصور العبدالله في الدقيقة السابعة، لكن ألبرت إليس خطف هدف التعادل للهندوراس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري الذي يسجل ظهوره الثاني في الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، يشارك بوصفه ضيف شرف بدعوة خاصة من قبل اتحاد الكونكاكاف.

وانفرد المنتخب المكسيكي بصدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على هايتي 3 / 1 .

وسجل الأهداف الثلاثة للمكسيك، هنري مارتن وريكاردو أدي لاعب هايتي (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وسانتياجو خيمينيز في الدقائق 46 و56 و83 .

بينما سجل دانلي جان جاك الهدف الوحيد لمنتخب هايتي في الدقيقة 78 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز