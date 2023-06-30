لابورتا يستبعد تعاقد برشلونة مع كيميش أو زوبيميندي "لأسباب اقتصادية"

المصدر: د ب أ

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استبعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم التعاقد هذا الصيف مع لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش "لأسباب اقتصادية".

وقال لابورتا في تصريحات لقناة "تي.في 3" التليفزيونية الكتالونية إن برشلونة بطل إسبانيا لم يفكر في ضم كيميش لاعب بايرن ميونخ أو مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، لأن أي صفقة منهما ستكون باهظة.

وارتبط اسم كل من اللاعبين ببرشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد وصف كيميش مؤخرا بأنه لاعب من الطراز الأول، وأنه يجب إجراء محادثات مع بايرن ميونخ بشأنه في حال فتح النادي البافاري الباب لرحيل اللاعب.

وكان هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ قد انتقد تصريحات تشافي واعتبر أنها محاولة علنية لاستقطاب اللاعب.

وحسم برشلونة قبل أيام تعاقده مع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

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