الألماني كروزه ينضم لفريق بادربورن

المصدر: د ب أ

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انضم ماكس كروزه، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، لفريق بادربورن المنافس بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، في صفقة انتقال حر، حيث سيعود للعب كرة القدم التنافسية مرة أخرى منذ فسخ تعاقده مع فولفسبورج في نوفمبر.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل، ولكن قال كروزه /35 عاما/ إنه وقع على عقد مدته موسم واحد.

وقال كروزه :"أنا حريص للغاية على ممارسة كرة القدم، ومتعطش للنجاح وأريد أن أنافس عن مستوى القمة مع بادربورن".

وقال بنيامين ويبر، المدير الرياضي لبادربورن :" سمات ماكس كروزه الكروية وغريزته أمام المرمى لا يوجد خلاف عليها. قوته القيادية بالإضافة لخبرته على المستويين الدولي والمحلي ستساعدنا كثيرا".

ولعب كروزه 14 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ولعب في أولمبياد طوكيو قبل عامين.

كما شارك كروزه في 370 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية وسجل 117 هدفا، وذلك مع الأندية التي لعب لها سابقا، بعيدا عن فولفسبورج، وكان من بينها يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، وفيردر بريمن، وفرايبورج.

وتم إنهاء تعاقده مع فولفسبورج بعدما قرر نيكو كوفاتش مدرب الفريق إنه لن يلجأ إليه بسبب سلوكه.



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