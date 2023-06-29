جدول مسرب للدوري الألماني يكشف عن مواجهة بين دورتموند وكولون

المصدر: د ب أ

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كشف جدول مسرب لمباريات الموسم المقبل من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الخميس، عن مواجهة بين بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي وكولون في الجولة الأولى.

ولم تصدر رابطة الدوري الألماني جدول المباريات بعد، حيث من المقرر أن يصدر غدا الجمعة، لكن ووفقا لتقارير إعلامية فإن جدول مباريات كولون تم تسريبه قبل يوم من الموعد.

وتواجد كولون بقوة في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالبطولة، والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ باللقب للمرة 11 على التوالي في مايو الماضي.

ودخل دورتموند الجولة الختامية من الموسم الماضي وهو في حاجة للفوز على ملعبه فقط في مواجهة ماينز لتحقيق اللقب للمرة الأولى خلال 11 عاما، لكنه أجبر على التعادل، فيما سجل جمال موسيالا هدف الفوز لبايرن ميونخ في مواجهة كولون.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في الفترة ما بين 18 إلى 20 أغسطس المقبل.



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