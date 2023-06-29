بعد التعاقد مع ميسي .. إنتر ميامي يعلن عن مدربه الجديد

المصدر: رويترز

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أعلن إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو ليعمل مجددا مع مواطنه ليونيل ميسي الذي سبق أن دربه في برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وقال خورخي ماس أحد ملاك النادي على موقع إنتر ميامي "يسعدنا الترحيب بتاتا في إنتر ميامي. نشعر أنه مدرب على مستوى تطلعات النادي ونحن متفائلون بما يمكننا تحقيقه معا. درب تاتا على أعلى المستويات ونعتقد أن تلك الخبرة ستساعدنا كثيرا في المنافسة على الألقاب".

وأضاف ديفيد بيكام أحد ملاك النادي "تاتا شخصية محترمة جدا في رياضتنا. تتحدث مسيرته عن نفسها. نثق أن إنجازاته وخبراته كمدرب ستكون مصدر إلهام للفريق ونحن متحمسون لنرى تأثيره داخل الملعب وخارجه".

من جانبه علق مارتينو "أنا متحمس للانضمام إلى مثل هذا النادي الكبير وأعرف أننا سنتمكن من تحقيق إنجازات كبرى معا. يحظى النادي بالبنية التحتية اللازمة للمنافسة وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك بالعمل والتزام الجميع".

ويعمل مارتينو بهذا مجددا مع ميسي، الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق واللذين لعبا تحت إمرته في الفريق الكتالوني. كما تولى مارتينو تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وفي آخر مهمة تدريبية، أخفق المنتخب المكسيكي بقيادة مارتينو في الوصول إلى دور الستة عشر بكأس العالم 2022 ليرحل بنهاية عقده بعد البطولة.

ويعود مارتينو بهذا إلى الدوري الأمريكي حيث قاد أتلانتا يونايتد بين عامي 2016 و2018 وساعده في الفوز بلقب الدوري قبل رحيله لتولي تدريب المكسيك.

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