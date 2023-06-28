أرسنال يتعاقد مع مهاجم ألمانيا هافرتس من تشيلسي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الألماني كاي هافرتس من تشيلسي بعقد طويل الأمد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن أرسنال سيدفع لتشيلسي 65 مليون جنيه إسترليني (82.63 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني تبعا لبنود أخرى.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لموقع النادي على الإنترنت "أشعر بحماس كبير للانضمام لهذا النادي الرائع وأن أكون جزءا من عائلة أرسنال.

"يملك هذا النادي تاريخا عريقا وأتمنى أن نحقق الكثير من الإنجازات سويا".



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