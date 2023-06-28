لشبونة تستضيف نهائي أبطال أوروبا للسيدات 2025

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2025 في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وذكر (يويفا) أن ملعب "جوزيه ألفالادي" الذي يلعب عليه فريق سبورتنج لشبونة مبارياته ويتسع لأكثر من 50 ألف متفرج، سيستضيف المباراة النهائية.

وتقام مباراة العام المقبل 2024 في مدينة بلباو الإسبانية.

وقال (يويفا) إن أثينا اليونانية وفروتشلاف البولندية، تم اختيارهما لاستضافة النهائيين المقبلين من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والتي تم تأسيسها في عام 2021.

وستستضيف أثينا نهائي 2024 في الملعب الجديد لفريق أيك أثينا، فيما تستضيف فروتشلاف البولندية نهائي نسخة 2025.

وذكر (يويفا) أيضا أن الأندية سيكون بإمكانها استخدام مرافقها الدائمة مجددا الموسم المقبل من خلال برنامج مراقبة في البطولات الاوروبية الثلاث في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، حيث يتم استخدام تلك المرافق محليا أيضا.

ويعني هذا أن يونيون برلين الألماني، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، سيلعب مبارياته على ملعبه "ألتي فورستيري" والذي يسمح بوقوف 18 ألف متفرج، وعدم الانتقال إلى الملعب الأولمبي الأكبر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز