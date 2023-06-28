دورتموند ينفي تقديم تذاكر مجانية لمشجعيه

المصدر: د ب أ

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استبعد كارستن كرامر المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اتباع خطى نادي الدرجة الثانية فورتونا دوسلدورف في تقديم تذاكر مجانية لمشجعيه لمباريات الفريق على ملعبه.

وقال كرامر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر في مدينة آخن حضره أيضا كريستيان كيلر المدير الإداري لنادي كولون وألكسندر جوبست الرئيس التنفيذي لنادي دوسلدورف :"لا يمكنني توقع هذا على الإطلاق في نادينا، خاصة وأن الطلب يتجاوز المعروض بشكل واضح."

ويخطط نادي دوسلدورف لخطوة ثورية في كرة القدم بالسماح لجميع مشجعيه بالحضور بالمجان لمباريات الفريق على ملعبه، وسيبدأ ذلك بمرحلة تجريبية تتضمن ثلاث مباريات على الأقل في بداية الموسم المقبل.

ولتعويض الدخل الذي سيفقده من تقديم التذاكر بالمجان، أعلن دوسلدورف، الذي كان يشارك في البوندسليجا والذي وصل عام 1980 إلى نهائي الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس، أنه تعاقد حتى الآن مع أربع جهات راعية، ليحصد نحو 45 مليون يورو (3ر49 مليون دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وذكر كرامر أن الخطة "مشروعة" وإنه يعتقد أنه "من الشجاعة التطلع إلى ابتكار نماذج أعمال"، مؤكدا على أنه يجب أن تظل كرة القدم في متناول الجميع.

ومن جانبه، قال كيلر المدير الإداري لكولون إن ناديه لم يناقش مثل هذه الخطة حتى الآن، لكنه يراقب التطورات بشأنها عن كثب.

وأضاف كيلر :"دائما ما أرى أنه من المثير للاهتمام أن يحاول فريق منافس تجربة طرق جديدة. لهذا سنراقب الأمر عن كثب، ونرى ما إذا كان بإمكاننا تطبيق شيئا ما منه."



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