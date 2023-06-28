ساديو ماني يرغب في الاستمرار ضمن صفوف بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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أبدى النجم السنغالي ساديو ماني رغبته في الاستمرار ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق، وذلك بعد أن قضى معه موسما صعبا في بداية مشواره بالفريق البافاري بطل ألمانيا.

وقال ماني، الذي يقضي الأجازة في بلاده، لقناة "2 إس" التليفزيونية السنغالية لدى سؤاله عن الاستمرار في بايرن ميونخ :"نعم، إن شاء الله. إذا سارت الأمور على ما يرام، سأعود."

وكان ماني /32 عاما/، قائد المنتخب السنغالي، قد انضم إلى بايرن ميونخ في العام الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2025 .

وسجل ماني 12 هدفا خلال 38 مباراة، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بتشكيل بايرن ميونخ في المراحل الأخيرة من الموسم بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان ماني قد أثار ضجة خلال الربيع عندما وجه ضربة لزميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحامت الشائعات مؤخرا حول أن بايرن ميونخ سيسمح له بالرحيل في الصيف.

وقال ماني :"كان موسما صعبا ومعقدا"، وأضاف بشأن تصرفه مع ساني :"هذه الأمور تحدث، لكن المشكلة انتهت."

وأضاف :"سنحاول الكفاح معا من أجل مساعدة النادي في الوصول لأهدافع في الموسم المقبل."

ويبدأ بايرن ميونخ استعداداته للموسم في منتصف يوليو، علما بأن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) تنطلق في 18 أغسطس.

وكان بايرن ميونخ قد انتزع لقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي إثر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، حيث تفوق على بوروسيا دورتموند الذي كان أقرب لمنصة التتويج.

لكن الموسم الماضي شهد خروج بايرن ميونخ من دور الثمانية بكل من بطولتي دوري الأبطال وكأس ألمانيا.

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