توتنهام يتعاقد مع الحارس فيكاريو من إمبولي

المصدر: رويترز

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أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء تعاقده مع الحارس الإيطالي جوليلمو فيكاريو من إمبولي.

وسيوقع الحارس البالغ من العمر 26 عاما على عقد حتى 2028 وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 17 مليون جنيه إسترليني (21.67 مليون دولار).

وتلقى فيكاريو أول استدعاء له مع منتخب إيطاليا في سبتمبر من العام الماضي لخوض مباراتين في دوري الأمم أمام إنجلترا والمجر.

وشارك في 71 مباراة في جميع المسابقات خلال عامين مع إمبولي.

ولعب 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي وتلقى 39 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في سبع مباريات.

وأصبح فيكاريو ثاني صفقة يبرمها توتنهام منذ تعيين المدرب انجي بوستيكوجلو في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حول لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي فترة إعارته إلى انتقال دائم.

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