جفارديول يقترب من الرحيل لمانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي اليوم الاحد أن يوشكو جفارديول لاعب نادي لايبزج يعتزم الانتقال لفريق مانشستر سيتي هذا الصيف.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية، فإنه يتوقع أن يقوم مانشستر سيتي بتقديم عرض خلال الأيام المقبلة.

وذكرت تقارير أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد الصفقة، ولكن النادي قد يكون مستعدا للسماح لجفارديول بالرحيل مقابل ما يقرب من 110 مليون يورو (27ر120 مليون دولار).

ولدى المدافع عقد مع لايبزج، الفائز بكأس ألمانيا، حتى 2027.

خسارة جفارديول، ستكون بمثابة ضربة موجعة للايبزج، الذي بالفعل رحل عنه لاعبين مهمين هما كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو إلى بايرن ميونخ وتشيلسي على الترتيب.



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