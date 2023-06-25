المنتخب الأمريكي يستهل حملته في الكأس الذهبية بالتعادل مع جامايكا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهل المنتخب الأمريكي حملته في بطولة الكأس الذهبية بالتعادل 1/1 أمام المنتخب الجامايكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الاحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتقدم منتخب جامايكا بهدف سجله داميون لوي في الدقيقة 13 وتعادل المنتخب الأمريكي عن طريق براندون فاسكيز في الدقيقة 88.

وأهدر ليون بيلي ركلة جزاء لمنتخب جامايكا في الدقيقة 29.

وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.

يذكر أن المنتخب الأمريكي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في عام 2021، حيث كان قد توج باللقب بعد فوزه بهدف نظيف في المباراة النهائية على المنتخب المكسيكي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز