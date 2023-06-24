بوسكيتس يزامل ميسي مجدداً في إنتر ميامي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر إنتر ميامي الأمريكي فيديو تشويقيا للكشف عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس لينضم إلى زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي أمس الجمعة.

وفي مقطع قصير عبر حسابه بتويتر تضمن عبارات إشادة لبوسكيتس (34 عاما) من شخصيات رياضية بارزة، مثل بيب غوارديولا وميسي ولوكا مودريتش وبيسنتي ديل بوسكي، حسم إنتر ميامي الجدل حول مستقبل قائد إسبانيا وبرشلونة السابق.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن بوسكيتس توصل لاتفاق مع النادي الأمريكي للعب في صفوفه خلال ثلاثة مواسم.

وأعلن بوسكيتس الشهر الماضي نهاية علاقته مع برشلونة بعد 15 موسما عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وساعد بوسكيتس برشلونة في الفوز بثمانية ألقاب للدوري الإسباني وسبعة ألقاب لكأس الملك وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية خلال أكثر من 700 مباراة.

كما ساهم في فوز إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز