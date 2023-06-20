إنجلترا تسحق مقدونيا الشمالية بسباعية في تصفيات أوروبا

المصدر: رويترز

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أحرز بوكايو ساكا ثلاثة أهداف ليقود إنجلترا لفوزها الرابع على التوالي بسحق ضيفتها مقدونيا الشمالية 7-صفر وإحكام قبضتها على صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم الاثنين.

وسجل القائد هاري كين هدفيه 57 و58 مع إنجلترا، كما هز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وكالفين فيليبس الشباك باستاد أولد ترافورد في مباراة فرضت إنجلترا سيطرتها عليها تماما.

وتسير إنجلترا بخطوات واثقة نحو النهائيات التي تستضيفها ألمانيا في العام المقبل حيث تملك 12 نقطة بعد انتصاراتها السابقة على أوكرانيا وإيطاليا ومالطا.

وافتتح ساكا التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38 ثم أضاف هدفه الثاني بعد أقل من دقيقتين من الاستراحة حين استقبل كرة بصدره وسددها مباشرة في المرمى.

وأكمل جناح أرسنال الثلاثية بعد تمريرة من كين، واحتضنه جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عقب خروجه بعد ذلك بدقائق.

وتلعب إنجلترا ضد أوكرانيا في التاسع من سبتمبر أيلول، فيما تلعب مقدونيا الشمالية، التي انتصرت في مباراتين وخسرت مثلهما، أمام إيطاليا.

وتحتل أوكرانيا المركز الثاني بست نقاط من ثلاث مباريات، فيما تملك إيطاليا ثلاث نقاط من مباراتين.



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