أوكرانيا تهزم مالطا بصعوبة في تصفيات يورو 2024

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب أوكرانيا بصعوبة على نظيره منتخب مالطا 1 /صفر اليوم الاثنين بمدينة تيرنافا السلوفاكية في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ويدين منتخب أوكرانيا بالفضل في هذا الفوز لفيكتور تسيجانكوف لاعب جيرونا الإسباني الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد أوكرانيا إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إنجلترا المتصدر، ومتفوقا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، فيما ظلت مالطا في المركز الأخير بدون رصيد.

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