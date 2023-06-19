لاعبو منتخب فرنسا يجرون عمليات الإحماء بالقميص الأساسي لمنتخب السيدات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتدى منتخب فرنسا لكرة القدم للرجال قمصان الفريق الوطني للسيدات خلال الإحماء قبل مواجهة اليونان في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الاثنين وذلك لدعم المنتخب النسائي الذي يبدأ غدا الثلاثاء الاستعداد لكأس العالم.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان "مع بدء منتخب السيدات تحضيراتهن لكأس العالم غدا، سيرتدي المنتخب الفرنسي للرجال قمصانهن خلال الإحماء أمام اليونان دعما لهن".

وتنطلق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز