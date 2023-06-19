ريكو حارس باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبة بعد حادث خطير

المصدر: رويترز

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قالت زوجة سيرجيو ريكو اليوم الاثنين إن حارس باريس سان جيرمان استفاق من غيبوبة مستحثة بعدما توقف الأطباء عن تخديره بعد تعرضه لإصابات خطيرة بعد أن صدمته عربة يجرها حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي يجمع بين الأجواء الدينية والاحتفالية في جنوب إسبانيا في 28 مايو الماضي.

وكان الحارس قد حصل على إذن من بطل فرنسا للمشاركة في هذا الحدث.

وقالت ألبا سيلفا زوجة ريكو لوسائل إعلام محلية خارج المستشفى في إشبيلية حيث يعالج اللاعب "كنت أعرف منذ البداية أنه سيعبر هذه الأزمة لأنه بطل ... نرى بالفعل الضوء في نهاية النفق".



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