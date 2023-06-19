الأرجنتين في غياب ميسي تهزم إندونيسيا بهدفين وديا

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بدون نجمه ليونيل ميسي على نظيره الإندونيسي 2 /صفر في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين.

ورغم تسديد 15 كرة على المرمى الإندونيسي في الشوط الأول، سجل منتخب الأرجنتين هدف وحيد عبر لياندرو باريديس من تسديدة قوية في الدقيقة 38.

وظهرت بعض ملامح الخطورة على أداء إندونيسيا في الشوط الثاني، لكن كريستيان روميرو سجل الهدف الثاني للتانجو الأرجنتيني في الدقيقة 55.

وكان المنتخب الأرجنتيني فاز على أستراليا وديا بهدفين دون رد الأسبوع الماضي، في تكرار للقاء الفريقين في دور الستة عشر لمونديال قطر.

وسجل ميسي في شباك أستراليا أسرع هدف في مسيرته، بعد مضي 79 ثانية فقط، لكنه غاب عن مواجهة إندونيسيا لقضاء فترة أجازة.



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