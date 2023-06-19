فليك: واثق من ظهور المنتخب الألماني بشكل أفضل قريباً

المصدر: د ب أ

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يثق هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم من أن فريقه سيظهر بشكل أفضل قريبا عقب الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به في المباريات الأخيرة قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، في إشارة للجولة المقبلة من المباريات الودية أمام اليابان وفرنسا وأمريكا :"في (أيلول) سبتمبر، كل شيء سيبدو مختلفا للغاية".

وأضاف :" وبعد ذلك، بالتأكيد سنرى فريقا ينبغي أيضا أن يحقق النجاح المتوقع ليورو 2024".

وتواجد لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم جميعا، اليوم الأثنين، في المران الأخير للمنتخب قبل مواجهة منتخب كولومبيا غدا الثلاثاء في مباراة ودية.

وبعد التعادل 3/3 مع أوكرانيا والخسارة أمام بولندا الأسبوع الماضي، ستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الألماني غدا الثلاثاء أمام كولومبيا لتحقيق فوز وحيد من المباريات الثلاثة الودية التي خاضها الفريق هذا الشهر.

وقال فليك من قبل إن إلكاي جويندوجان، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، سيتواجد في التشكيل الأساسي أمام كولومبيا.

وغاب لاعب خط الوسط عن المباراة أمام أوكرانيا حيث كان مازال مع فريقه مانشستر سيتي، بينما حصل على راحة أمام منتخب بولندا.

وقاد هانسي فليك، مدرب المنتخب الألماني، الفريق لتحقيق أربع انتصارات فقط في آخر 15 مباراة وسط تزايد الانتقادات الموجهة له.

وأكد فليك :" النتائج لا تترك مجالا لأي شيء آخر. نؤمن بالطريق الذي نسير فيه. مقتنعون به. رأينا التطور، حتى لو تم رؤية مباراة بولندا بطريقة سلبية".

وتلقى فليك دعما من مساعده السابق هيرمان جيرلاند، الذي أثنى على قدراته الخاصة.

وقال جيرلاند الذي عمل مع فليك في بايرن ميونخ وحاليا هو مدرب مساعد المنتخب الألماني تحت 21 عاما :"أشعر دائما بخيبة أمل عندما أسمع أن هانسي فليك لا يقوم بالعمل الصحيح. لقد عملت معه، فزنا بكل شيء يمكن الفوز به. إنه أحد أفضل المدربين في العالم".

وحظى فليك بفترة ناجحة للغاية مع بايرن، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2019 / 2020.

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