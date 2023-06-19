الكونغو الديمقراطية تهزم الجابون وتشعل صراع التأهل لأمم إفريقيا 2023

المصدر: د ب أ

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تمسك منتخب الكونغو الديمقراطية بآماله في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه منتخب الجابون، الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وافتتح آرون تشيبولا التسجيل لمصلحة الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 34، فيما تكفل فيستون كالالا ماييلي بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم للصدارة مؤقتا، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه منتخب الجابون، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما يحتل منتخب السودان المركز الثالث بست نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب موريتانيا متذيل الترتيب، قبل لقائهما بعد غد الثلاثاء على ملعب المنتخب السوداني بنفس الجولة.

ويشارك 24 منتخبا في أمم أفريقيا 2023، حيث يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى النهائيات، التي تجرى في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل.



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