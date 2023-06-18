اجتماع إيجابي بين مسؤولي بايرن وممثلي كيم مين جاي

المصدر: د ب أ

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عقد مسؤولو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أول اجتماع مع ممثلي مدافع فريق نابولي الإيطالي كيم مين جاي بشأن انتقاله لبطل الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتحدثت مجلة "كيكر" وصحيفة "تي زد" عن اجتماع إيجابي.

ويقال إن كيم /26 عاما/ لديه شرط جزائي في عقده مع نابولي، الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990 في الموسم المنقضي.

وانضم مين جاي لنابولي قبل عام قادما من فناربخشة التركي. وفي هذه اللحظة يتواجد اللاعب في كوريا الجنوبية لأداء الخدمة العسكرية.

وذكرت تقارير أن هناك مرشح آخر لتدعيم دفاع بايرن ميونخ هو الإسباني الدولي باو توريس لاعب فياريال.

ويمكن أن يصبح الثنائي كيم وتوريس بديلين للوكاس هيرنانديز، حيث ذكرت تقارير أنه أبلغ بايرن برغبته في الرحيل، وسط اهتمام من نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي.

وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ لقناة "سكاي" :" نريد أن نبقي عليه ولكن الآن يجب علينا أن نرى ما ستجلبه فترة الانتقالات الصيفية.



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