البرازيل تسحق غينيا 4-1 في مباراة لمكافحة العنصرية

المصدر: رويترز

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سحقت البرازيل، التي ارتدت زيا كاملا باللون الأسود في الشوط الأول للترويج لحملة لمكافحة العنصرية، غينيا 4-1 في مباراة ودية في برشلونة أمس السبت.

أحرز غولينتون ورودريغو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس غونيور أهداف بطلة العالم خمس مرات.

وهذه أول مباراة من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين أفريقيين لدعم فينيسيوس مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني أمام بلنسية الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة الدوري الإسباني إلى مدعين.

وفي مباراته الدولية الأولى افتتح غولينتون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد التسجيل في الدقيقة 26 من متابعة لكرة مرتدة قرب المرمى.

وضاعف رودريغو التقدم بعد خمس دقائق بتسديدة لا تصد بعد انطلاقة من اليمين.

واستغل غيراسي سيرهو غياب تركيز دفاع البرازيل لتقلص غينيا الفارق من ضربة رأس بعد هجمة مرتدة قبل أن يعيد ميليتاو الفارق بضربة رأس متقنة، وأكمل فينيسيوس الرباعية من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية.

وتلتقي البرازيل مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء.

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