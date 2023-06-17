فينيسيوس جونيور: العنصرية تتجاوز كرة القدم

المصدر: د ب أ

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أكد فينيسيوس جونيور جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب البرازيلي، أن العنصرية لا تحدث فقط على أرض الملعب أو إسبانيا فقط ولكنها في كل مكان.

وقال جونيور في مؤتمر صحفي ببرشلونة بعد خوضه للتدريبات مع منتخب بلاده حسب المركز الاعلامي للاتحاد الدولي القدم (فيفا)اليوم السبت :"العنصرية لا تحدث فقط على أرض الملعب أو في إسبانيا فقط بل تحدث في كل مكان".

وأضاف أنه يعتزم الاستمرار في الضغط والتحدث ضد العنصرية سواء داخل أو خارج أرض الملعب.

وصرح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أول أمس الخميس بأن فينيسيوس سيقود لجنة مكافحة العنصرية المكونة من اللاعبين الذين سيقترحون عقوبات أكثر صرامة للسلوك التمييزي في كرة القدم.

وأوضح فينيسيوس جونيور :"أود أن أشكر كل من دعمني بعد ما حدث في تلك المباراة الأخيرة ضدفالنسية خاصة رئيس الفيفا واتحاد بلادي ولجميع الأندية في البرازيل وفي جميع أنحاء العالم الذين يقفون بجانبي ويمنحونني القوة للمضي قدمًا في هذه المعركة".

وتعرض فينيسيوس مؤخرًا لإساءة عنصرية من قبل جماهير عندما لعب مدريد ضد فالنسية في شهر مايو الماضي، وهذه هي الحادثة العنصرية العاشرة التي يتعرض لها في الدوري الإسباني هذا الموسم.





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