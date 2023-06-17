باريس سان جيرمان يواصل البحث عن مدرب جديد

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتو مرشحين لتولي منصب المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

ويتولى كريستوف جالتييه المنصب حاليا ، لكن يُعتقد بشكل كبير رحيله عن الفريق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن المفاوضات مع جوليان ناجلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني، انتهت من الطرفين دون التوصل إلى اتفاق.

وكان آخر منصب تدريبي للويس إنريكي مع المنتخب الإسباني كما سبق له تدريب برشلونة وسيلتا فيجو وروما الإيطالي، وتردد أنه يحظى بتقدير كبير من مسؤولي باريس سان جيرمان.

وتردد أيضا أن نجم المنتخب الإسباني السابق تشابي ألونسو أجرى بعض المحادثات مع لويس كامبوس مدير الكرة بنادي سان جيرمان، لكن يبدو أن باير ليفركوزن الألماني غير مستعد للاستغناء عنه .

أما موتو، الذي قضى مسيرة طويلة كلاعب في باريس سان جيرمان، فيعمل حاليا بنادي بولونيا الإيطالي.



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