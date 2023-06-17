كلينسمان يشعر بالرضا رغم هزيمة كوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

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أشاد يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية لكرة القدم بجهود لاعبيه من الصف الثاني رغم غياب الثنائي البارز سون هيونج-مين وكيم مين-جاي خلال الهزيمة 1-صفر أمام بيرو وديا أمس الجمعة.

واستبعد سون مهاجم توتنهام هوتسبير من المباراة الودية في بوسان بسبب الإصابة بينما لم يتم استدعاء كيم مدافع نابولي للتشكيلة بسبب طلبه إكمال تدريب عسكري إلزامي.

وكان الثنائي بين عدد كبير من اللاعبين الأساسيين الغائبين عن المباراة ضد المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية، والذي فاز بفضل هدف في الدقيقة 11 من بريان رينا.

وقال كلينسمان "عندما لا أفوز أشعر بالغضب. هذا طبيعي. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا نرى من ينمو. ممتن لأنني حصلت على هذه الفرصة لجلب لاعبين جدد ومنحهم الفرصة.

"من الواضح أنني أود الحصول على مين-جاي وسوني. لكن بشكل عام هذه مجموعة رائعة من اللاعبين للعمل معهم. أنا معجب بانضباطهم وأخلاقيات عملهم وتركيزهم".

ولم يفز كلينسمان بعد في المباريات الثلاث التي قادها منذ أن تولى المسؤولية في فبراير شباط الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو، حيث خسر أمام بيرو وأوروجواي بعد تعادله مع كولومبيا في أول مباراة للمدرب الألماني مع المنتخب الآسيوي في مارس آذار.

وخص مدرب أمريكا السابق بالإشادة صانع لعب ريال مايوركا لي كانج-إن البالغ عمره 22 عاما والذي شارك أساسيا للمرة السادسة مع كوريا الجنوبية وارتبط مؤخرا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كلينسمان "طريقته في اللعب مثيرة. إنه دائما مبدع. إنه دائما يحاول بجدية، لكن من الواضح أنه لا يستطيع الفوز بالمباراة بمفرده.

"بالنسبة إلى كانج-إن، هذه مباراة تعليمية مهمة حقا، حيث يتعلم متى يراوغ أو يمرر الكرة من لمسة واحدة للتخلص من الرقيب وتحرير نفسه"

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