ليفاندوفسكي يحفز المنتخب الألماني بعد هزيمته الودية أمام بولندا

المصدر: د ب أ

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تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفوز الذي حققه منتخب بلاده على نظيره الألماني 1 / صفر في مباراة كرة القدم الودية، التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة.

وعلق ليفاندوفسكي على هزيمة المنتخب الألماني قائلا إن الجيل الجديد لا يزال أمامه فرصة للمزيد من النضج قبل خوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وقال ليفاندوفسكي، الذي قضى مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ الألماني، في تصريحات عقب مباراة أمس التي أقيمت في وارسو :"المنتخب الألماني لا يزال أمامه وقت قبل البطولة الأوروبية. عليكم التحلي بالصبر. ألمانيا ستقدم مستويات أفضل."

وأضاف ليفاندوفسكي عقب المباراة التي حسمها زميله جاكوب كيويور بهدف وحيد في الدقيقة 31 في الشوط الثاني" صنع المنتخب الألماني عدة فرص. وقد حالفنا الحظ شيئا ما."

وأضاف ليفاندوفسكي الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة أمام ألمانيا :"نشعر بالرضا لكن علينا تقديم مستويات أفضل فيما يتعلق بأسلوب اللعب."



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