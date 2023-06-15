نابولي الإيطالي يتعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق

المصدر: رويترز

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أعلن نابولي بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا دون الكشف عن مدة العقد.

وسيتولى جارسيا مدرب النصر السعودي السابق تدريب نابولي خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي قاد الفريق لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وسبق لجارسيا تدريب روما ومرسيليا وليون وليل.

وقاد المدرب البالغ عمره 59 عاما نادي روما من 2013 إلى 2016 قبل أن ينتقل لتدريب مرسيليا وأولمبيك ليون في فرنسا.

وأشرف المدرب الفرنسي على تدريب النصر الموسم الماضي. واحتل الفريق السعودي المركز الثاني في الدوري بقيادة كريستيانو رونالدو.

وغادر جارسيا النادي في أبريل نيسان بالتراضي.

وكان سباليتي فضل الحصول على راحة لمدة عام بعد قيادة نابولي للقب الدوري.

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