رئيس الاتحاد البرازيلي لا يستبعد الانتظار حتى 2024 للتعاقد مع أنشيلوتي

المصدر: رويترز

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قال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يلتقي مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أو ممثليه من أجل مناقشة إمكانية تعيينه مدربا لمنتخب بلاده.

وأعلن أنشيلوتي أنه سيستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقده العام المقبل رغم اهتمام البرازيل لكن رودريجيز لم يستبعد انتظاره حتى يوليو تموز 2024.

وقال في مؤتمر صحفي في مدريد لإطلاق حملة مشتركة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمكافحة العنصرية "في هذه الحالة (الانتظار حتى 2024)، لن أتخذ قرارا فرديا وسيتعين علي الاستماع لمشورة أعضاء الاتحاد واللاعبين.

"يجب أن ينسجم القرار مع فكر اللاعبين ورغبتهم وسنناقش هذا مستقبلا.

"لدينا هدف واضح (التعاقد مع أنشيلوتي) ونحن نطارد هذا الهدف.

"سأبقى في إسبانيا حتى 18 يونيو وسنعقد اجتماعين. لا أستطيع القول إن أنشيلوتي سيكون حاضرا لكننا نأمل العودة للبرازيل ومعنا رسالة أكثر وضوحا بشأن موقفه".

وقال رودريجيز لرويترز في مارس إن أنشيلوتي هو الخيار الأول لشغل منصب مدرب المنتخب إذا كان متاحا بنهاية الموسم الكروي في أوروبا.

وأضاف رودريجيز في المؤتمر الصحفي "نرى أنه من أفضل المدربين في العالم. ليس فقط لشخصيته الانتصارية لكنه الشخص المثالي للغالبية العظمى من اللاعبين.

"إنه قيادي رائع للمجموعة. كل من لعب تحت قيادته في السابق يفتقدونه ويرون أنه من أفضل المدربين في العالم. اللاعبون الصغار يريدونه. هو واحد من أفضل المدربين في العالم وسينسجم بلا شك مع أكبر منتخب في العالم".

ولم ترتبط البرازيل، التي فازت بكأس العالم خمس مرات، بأي مدرب بعد استقالة تيتي عقب الخروج من دور الثمانية لكأس العالم 2022 في ديسمبر كانون الأول الماضي.

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