خماسي مانشستر سيتي يستعد للانضمام لمنتخب إنجلترا بعد التتويج الأوروبي

المصدر: د ب أ

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يستعد خماسي مانشستر سيتي للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي في ملعب سانت جورج بارك مساء اليوم الثلاثاء بعد أيام من الاحتفال بفوز الفريق بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت مساء الجمعة مع مضيفه منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ثم يواجه مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد.

ولم يتضح بعد جاهزية خماسي سيتي للمشاركة في المهمة الوطنية في أعقاب مشاركتهم في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في اسطنبول يوم السبت الماضي في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن تستمر احتفالات الفريق باللقب الأوروبي الأول في تاريخه، حتى مساء أمس الاثنين وسط أمطار غزيرة أثرت بشكل سلبي على احتفالات الفريق الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتحق جاك جريليتش بالمنتخب الإنجليزي في ملعب سانت جورج بارك مساء اليوم الثلاثاء، وكذلك الحال بالنسبة لفيل فودين وكايل ووكر وجون ستونز وكالفين فيليبس.

وحصل ديكلان رايس أيضا على آذن بالتأخر عن الانضمام للمنتخب الوطني، في ظل إنشغاله بقيادة ويستهام يونايتد للقب دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يلتحق بالفريق أمس الاثنين.

وكان رايس /24 عاما/ واحدا من بين 19 لاعبا شاركوا في حصة المران الصباحي اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة لإيبيريشي إيز لاعب كريستال بالاس، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الأول مع منتخب الأسود الثلاثة.

كما شارك ليفي كولويل لاعب برايتون ومنتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما في المران، حيث تم الاستعانة به في أعقاب إصابة زميله لويس دانك.

وتابع جود بيلينجهام المران من على مقاعد البدلاء.



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