أسهم مانشستر يونايتد ترتفع وسط تكهنات حول استحواذ قطري

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسهم نادي مانشستر يونايتد بنسبة 15 بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح اليوم الثلاثاء بعدما أشار تقرير إلى أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني من المرجح أن ينجح في الاستحواذ على النادي العملاق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة الوطن القطرية في حسابها على تويتر نقلا عن تقارير صحفية "نجاح صفقة استحواذ الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم على مانشستر يونايتد.. وإعلان الصفقة قريبا".

ورفض مانشستر يونايتد الرد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية منذ أيام إن الشيخ جاسم تقدم بعرض "خامس وأخير" بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.28 مليار دولار) بعدما ذكرت تقارير أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس العملاقة، تقدم بعرض أكبر منه سابقا.

وأعلنت عائلة جليزر الأمريكية المالكة ليونايتد نيتها البيع في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت تقارير أن عائلة جليزر تتطلع للحصول على ستة مليارات جنيه إسترليني (7.5 مليار دولار) للبيع، وهو إن حدث سيمثل رقما قياسيا عالميا لبيع أي مؤسسة رياضية، لكن يبدو أنه لم يصل أي عرض لهذه القيمة.

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