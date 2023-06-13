جارناتشو: أنا أرجنتيني ولن أتراجع عن قراري

المصدر: رويترز

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يتطلع أليخاندرو جارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد لظهوره الأول المنتظر مع الأرجنتين مشيرا إلى أن قراره بتمثيل بطلة كأس العالم لا رجعة فيه.

وولد جارناتشو في إسبانيا لأم أرجنتينية، واستدعي اللاعب البالغ عمره 18 عاما لتشكيلة الأرجنتين لمواجهة أستراليا في مباراة ودية.

وأبلغ جارناتشو تي.واي.سي سبورتس "أشعر أنني أرجنتيني فأنا أرجنتيني. وضعوا ثقتهم في وهذا واضح لي. إنه منتخب كبير وهي فرصة جيدة وعائلتي سعيدة وتدعمني منذ البداية".

وفي مارس الماضي أبعدت الإصابة جارناتشو عن فرصة اللعب مع فريق المدرب ليونيل سكالوني.

كما رفض يونايتد السماح لجارناتشو باللعب مع الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 عاما والتي استضافتها بعد سحب التنظيم من إندونيسيا.

وقال جارناتشو "تحدثت إلى مدرب (مانشستر يونايتد إريك تن هاج) وطلبت منه الموافقة على مشاركتي لكنه رفض وأبلغني أنه من المستحيل يتركني".

وتنص لوائح الفيفا على أنه يمكن للاعبين مزدوجي الجنسية تغيير منتخبهم بشرط عدم المشاركة في أكثر من ثلاث مباريات من بينها المواجهات الودية.

وأضاف مهاجم يونايتد "لست بحاجة إلى ثلاث مباريات. أنا هنا ولا يهم إذا لم ألعب الآن. أعلم أنني أريد اللعب للأرجنتين وهذا سيحدث".

وتابع "أريد أن تكون مسيرتي مع الأرجنتين وسأعود إذا وضع المدرب ثقته في. أريد المشاركة في كأس كوبا أمريكا وتصفيات ونهائيات كأس العالم".

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