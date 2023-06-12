أوروغواي تقهر إيطاليا وتتوج بكأس العالم للشباب

المصدر: رويترز

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فازت أوروجواي 1-صفر على إيطاليا بهدف متأخر لتتوج بكأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما في الأرجنتين الليلة الماضية.

وأحرز لوسيانو رودريجيز هدف الانتصار قبل أربع دقائق من النهاية من ضربة رأس قرب المرمى بعد ارتباك أعقب ركلة ركنية.

وأحيت أوروجواي أمجادها بعد فوزها الأخير بكأس العالم للكبار عام 1950 في البرازيل، ويمثل شبابها الآن بارقة أمل بعد تراجع قوة جيل ضم لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو فورلان.

وعمقت الهزيمة جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة ثلاثة من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.

وخسر إنتر ميلان بصعوبة 1-صفر من مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، بعد هزيمة روما في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، وخسارة فيورنتينا من وست هام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر.

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