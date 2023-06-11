نجاح السيتي الأوروبي يرسل جمهوره إلى أرض الأحلام

المصدر: رويترز

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تحول حلم مشجعي مانشستر سيتي إلى حقيقة بعد تتويج فريقهم أخيرا بلقب دوري أبطال أوروبا في إسطنبول أمس السبت واحتفلوا بالإنجاز عبر الغناء في أنحاء مدينتهم.

وأكمل سيتي ثلاثية نادرة بالجمع بين ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، ولم يحقق ذلك في إنجلترا من قبل سوى غريمه مانشستر يونايتد في 1999.

وسيحتفل رجال المدرب بيب غوارديولا باستعراض الألقاب في حافلة مكشوفة ستطوف مدينة مانشستر مساء غد الاثنين وسط حشود غفيرة متوقعة.

وحمل أنصار سيتي أعلام الفريق عقب الفوز العصيب 1-صفر على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول، وهتفوا "سيتي.. سيتي..أبطال أوروبا، نعرف من نكون".

وقال المشجع أندرو هايدمان (62 عاما) لرويترز في بداية الاحتفالات "شجعت سيتي خلال كل السنوات القاسية وهذا حلم، أشعر بأننا في الجنة على الأرض".

وأضاف روب كوكسون (45 عاما) عقب مشاهدة اللقاء في شاشة عملاقة "الشعور مذهل، مانشستر سيتي ينتمي لمانشستر وأحبهما كثيرا.

"كنت حاضرا حين كان سيتي في الدرجة الثانية والآن فزنا بدوري أبطال أوروبا وهذا مذهل للغاية".

وبمجرد إطلاق صفارة النهاية ركض اللاعبون فرحا في استاد أتاتورك.

وقال صانع اللعب كيفن دي بروين الذي خرج مصابا في الشوط الأول "عملنا كثيرا من أجل هذا اللقب ولنشكل جزءا من تاريخ النادي واعتقد أننا نستحق ذلك".

وأضاف "لم تكن أفضل مباراة لنا لكن النهائيات صعبة دائما وحان وقت الاحتفال".

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