أول تعليق من مدرب إنتر بعد خسارة دوري الأبطال أمام السيتي

المصدر: رويترز

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عبر سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان عن فخره بما حققه فريقه رغم مرارة الخسارة من مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت.

وخسر الفريق الإيطالي 1-صفر بهدف رودري في الشوط الثاني، لكن المدرب البالغ عمره 47 عاما ظل مبتهجا بعد موسم صعب كان فيه تحت ضغط شديد عقب إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث كما فاز بلقبي كأس إيطاليا والسوبر.

وأبلغ إنزاغي محطة سكاي سبورت إيطاليا "في ليلة كهذه لا يمكنني تحديد لاعبين كانوا دون المستوى، قلت بالأمس إنني لن أستبدل اللاعبين لدي بآخرين على الإطلاق، واليوم عرف العالم السبب.

"أظهروا للعالم كيف صمدوا ببراعة أمام مانشستر سيتي، المنافس الذي يعرف الجميع قدراته الهائلة".

وتابع "احتضنت كل لاعب، كانوا مذهلين مثل جماهيرنا وكنا نستحق نتيجة مختلفة لكنني أتمنى أن تسعدهم الطريقة التي لعبنا بها الليلة".

وواجه إنزاغي انتقادات لاذعة من الجماهير ووسائل الإعلام هذا الموسم.

وواصل "تعرضت أنا واللاعبين للهجوم ونقر بأننا خسرنا مباريات لم يجب أن نخسرها، لكن اعتقد أننا تعلمنا دروسا مفيدة من هذه الهزائم" مشيرا إلى فوز فريقه بأربعة ألقاب في آخر عامين.

وأضاف "بهذه الروح والتنظيم والتصميم اعتقد أننا سنعود إلى هنا مجددا في المستقبل".

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