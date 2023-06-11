غوارديولا: فوز السيتي بدوري الأبطال كان قدرنا

المصدر: رويترز

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يرى المدرب بيب غوارديولا أن فوز فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان "كان قدرا" بعد أن أكمل ثلاثية من الألقاب يوم أمس السبت.

وحقق المدرب الإسباني (52 عاما) بذلك كل الألقاب الممكنة مع سيتي بعدما أحرز مواطنه رودري الهدف الوحيد في استاد أتاتورك بالدقيقة 68 خلال الفوز 1-صفر على منافسه الإيطالي المقاتل.

وعادل إنجاز أليكس فيرجسون الذي قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال في 1999، ونال غوارديولا 12 لقبا كبيرا مع سيتي بجانب لقبين لدرع المجتمع.

ولم يكتف بذلك، بل أصبح أول مدرب يحقق ثلاثيتين من الألقاب بعد إنجازه مع برشلونة في 2009 حين فاز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال.

وحصد غوارديولا لقبه الثالث في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه سوى كارلو أنشيلوتي بفارق لقب واحد.

وقال غوارديولا بعد أن عانق جميع لاعبيه وطاقم النادي "أنا منهك لكنني أشعر بالسكينة والرضا، كان من الصعب جدا الفوز باللقب".

وأضاف "إنتر بارع للغاية وتحلى بالصبر، قلت بين الشوطين يجب أن يحالفنا الحظ، هذه البطولة مثل إلقاء عملة للاختيار.

"كانت مقدرة لنا، إنها تخصنا".

وكان فريق غوارديولا، الذي وصل للنهائي بعد هزيمة واحدة في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات، بعيدا تماما عن مستواه المعهود، ويجب الثناء على إنتر الذي فرض أسلوبه وعطل إيقاع سيتي.

كما تعين على سيتي التعافي من ضربة خروج صانع اللعب الرئيسي كيفن دي بروين مصابا في الشوط الأول، فيما كان إرلينغ هالاند، الذي سجل 52 هدفا هذا الموسم، مكبلا من دفاع إنتر.

وتابع غوارديولا "لم نكن في أفضل مستوياتنا، بعد كأس العالم قطعنا خطوة للأمام ووصلنا إلى هنا، لكن لم يكن أفضل أداء لنا".

ويتطلع سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في الموسم المقبل وسيكون مرشحا للاحتفاظ بلقب دوري الأبطال بعد أن أنهى انتظارا طويلا.

وواصل غوارديولا "ليست لدي طاقة للتفكير في الموسم المقبل، هذا مستحيل، نحتاج إلى راحة وستكون طويلة جدا.

"سيخوض لاعبونا مباريات دولية الآن، يجب أن يفكر اليويفا والفيفا في ذلك، انتهى الدوري الإنجليزي قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع والآن نعود للعب، هذا أمر مبالغ فيه، سنبدأ من الصفر في الموسم الجديد".

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