دياز لاعب سيتي: الضغط يفتح لنا آفاقاً جديدة

المصدر: رويترز

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أكد روبن دياز مدافع مانشستر سيتي أن فريقه يزدهر تحت الضغط وذلك عشية مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.

وسيكون سيتي المرشح الأوفر حظا للفوز على الفريق الإيطالي كما كان قبل عامين أمام تشيلسي الذي فاجأ الجميع بالفوز باللقب.

وأبلغ الصحفيين "نحب الضغط، نحبه، يجعلك الضغط تركض أسرع وتقفز أعلى ويرفع تركيزك وهذا ما تحتاجه مثل تلك المباريات".

وقال "ينبغي أن نقبل على الأمر. نستمتع باللحظة، نعرف ما تعنيه للنادي الجماهير وأسرنا ولا ننسى أبدا الاستمتاع باللحظة".

وأبرز المدافع البرتغالي روح القيادة التي يتمتع بها اللاعبون والتي ساعدت الفريق في حسم الثنائية المحلية إذ لاحق أرسنال بلا هوادة واستغل تعثره في الدوري الممتاز قبل أن يفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد.

وقال "يمكنك أن ترى شخصية الفريق في هذه المراحل. ترى ما إذا كان يرغب حقيقة في المضي قدما أو الاختباء".

وأضاف "أظهر الفريق شخصيته في كل مرة واليوم لن يكون الوضع مختلفا. هناك خمسة قادة للفريق، لكن كلنا قادة نوعا ما ويمكننا أن نرفع المستوى عندما تقتضي الضرورة. إنها مزية خاصة في فريقنا".

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