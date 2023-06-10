غوارديولا: إنتر لن يكتفي بالدفاع

المصدر: رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن إنتر ميلان لن يعتمد فقط على الدفاع في مواجهة الفريق الطامح للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في النهائي الذي يقام اليوم السبت.

وسيتي هو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب الذي عانده حتى الآن وإكمال ثلاثية من الألقاب.

ويرى البعض أن على إنتر أن يلتزم الدفاع للحد من خطورة سيتي على أمل أن يحالفه الحظ.

لكن غوارديولا الساعي لأن يصبح أول مدرب يفوز بثلاثية من الألقاب مرتين، بعدما قاد برشلونة للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال في 2009، رفض أن يقصر إنتر على الدفاع.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة "إنتر ليس فريقا معتادا فقط على الدفاع. هناك معتقد بأن الفرق الإيطالية لا تجيد سوى الدفاع، لكن إنتر قادر على القيام بالكثير من الأمور الأخرى".

وتابع "(فرانشيسكو) أتشيربي و(ماتيو) دارميان و(أليساندرو) باستوني و(أندريه) أونانا فعالون للغاية في بدء الهجمات. وكل المهاجمين من لاوتارو (مارتينيز) إلى (خواكين) كوريا يعرفون كيفية تشكيل خطورة على المنافس".

وأضاف "يتمتع إنتر بالقدرة على الاحتفاظ بالكرة والحسم، يعرف كيف يهاجم من الوسط ومن الطرفين. سنحاول الدفاع على أفضل نحو ممكن".

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