رابطة الدوري الجزائري تعاقب بلوزداد باللعب بدون جمهور بسبب احداث شغب

المصدر: رويترز

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عاقبت لجنة الانضباط برابطة الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد المنافس في دوري الدرجة الأولى بلعب مباراة بدون جمهور عقب الاحداث التي وقعت من جماهيره ضمن مباراة بالجولة 25 من المسابقة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وعوقب بلوزداد، متصدر الترتيب برصيد 54 نقطة، باللعب مباراة واحدة بدون جمهور بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية ورميها على أرض الملعب خلال الانتصار على مولودية البيض 3-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وسيلعب شباب بلوزداد أمام ضيفه أولمبي الشلف بدون جمهور في الجولة 26.

كما أوقفت لجنة الانضباط ايمن شعراوي مدافع أمل الأربعاء لمباراة واحدة بسبب احتجاجاته المتكررة على حكم مباراة ناديه أمام شباب قسنطينة ضمن الجولة ذاتها مع تغريمه 30 ألف دينار جزائري (نحو 220 دولارا) وهي نفس العقوبة التي فرضت على أوراغ أحمد المسؤول الاداري للفريق.

وعاقبت لجنة الانضباط عماد سايحي لاعب مولودية وهران بالايقاف لمباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دينار جزائري بسبب احتجاجاته على حكم مباراة ناديه والمضيف نادي بارادو.

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