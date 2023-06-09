مارتينيز بطل العالم يسعى لتحقيق لقب ثان في موسم الأحلام

المصدر: رويترز

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يأمل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أن ينهي أفضل مواسمه بمساعدة فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة غدا السبت على حساب مانشستر سيتي ليضيفه إلى لقب كأس العالم الذي فاز به مع الأرجنتين.

وقال المهاجم البالغ عمره 25 عاما إنه تخطى المشكلات البدنية التي عانى منها خلال الموسم وإنه يسعى لإكمال موسم الأحلام.

وأبلغ مارتينيز مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "يراودني نفس شعور نهائي كأس العالم، لم يتغير سوى القميص".

وقال "إنهما المباراتان الأهم في عالم كرة القدم ويريد جميع اللاعبين خوضهما. تراودني نفس المشاعر ونحن مستعدون لتقديم الأداء المنتظر".

وأضاف "وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل العمل الشاق. المجموعة الموجودة هي الأهم. نحن أمام الخطوة الأخيرة ونحتاج استغلال هذه الفرصة".

وبعد بداية متعثرة للموسم، والإخفاق في هز الشباك في عشر مباريات متتالية، سجل مارتينيز 11 هدفا في آخر 13 مباراة، بينها إياب قبل نهائي دوري الأبطال أمام الغريم المحلي ميلان.

ويخوض إنتر المواجهة في حالة جيدة إذ حقق 11 فوزا في آخر 12 مباراة بكل المسابقات. ورغم أنه ليس المرشح للفوز أمام سيتي الساعي للفوز بلقبه الثالث هذا الموسم، فإن مارتينيز واثق في قدرة فريقه على تحقيق المفاجأة.

وقال مارتينيز "نعرف أن مواجهة مانشستر سيتي صعبة للغاية نظرا لمستواه. لكننا قمنا بعملنا ونحن مستعدون للمهمة".

وأضاف "إنه أفضل عام في مسيرتي. سنحت لي فرصة خوض نهائي كأس العالم قبل ستة أشهر والآن سألعب نهائي دوري الأبطال".

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