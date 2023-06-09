شولتس يطلق العد التنازلي لبطولة يورو 2024 في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" المقرر إقامتها في ألمانيا في العام المقبل، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف ومدير المسابقة فيليب لام إطلاق العد التنازلي للبطولة في برلين يوم الأربعاء المقبل.

وخلال الإعلان عن هذا الموعد الذي سيقام في حديقة ديوان المستشارية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الجمعة:" يمكن لبطولة يورو 2024 أن تتحول إلى مباراة على ملعب أوروبا وإلى عيد لكرة القدم يجتمع فيه مشجعون من كل دول أوروبا".

وأضاف هيبشترايت أن ألمانيا ستقدم نفسها كمضيف منفتح على العالم وستظهر "مدى أهمية قيم الحرية والتنوع وروح الفريق والتسامح والاحترام بالنسبة لنا" مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تتطلع إلى "بطولة أوروبية كروية رائعة هنا في ألمانيا تضم العديد من المباريات المثيرة"، وتأمل في أداء جيد للمنتخب الألماني.

وسيحضر هذا الموعد في حديقة ديوان المستشارية الأمينة العامة للاتحاد الألماني لكرة القدم هايكه أولريش وسفيرة الاتحاد الألماني لكرة القدم للاندماج سيليا زازيك ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المسؤولة داخل مجلس الوزراء الألماني عن قطاع الرياضة.

كان الاتحاد الألماني لكرة القدم فاز في سبتمبر 2018 بحق تنظيم يورو 2024، وستقام قرعة البطولة لتحديد المجموعات المشاركة في الثاني من ديسمبر المقبل.

كانت آخر مرة نظمت فيها ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في عام 1998، وكانت نظمت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006.



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