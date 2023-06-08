أول تعليق من برشلونة على انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

المصدر: رويترز

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تمنى برشلونة حظا سعيدا لليونيل ميسي بعد أن أبدى قائد الأرجنتين رغبته في الانضمام إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم أمس الأربعاء رغم تلقيه "اقتراحا" بالعودة إلى ناديه السابق.

وقال برشلونة في بيان إن والد ميسي ووكيله أبلغ النادي يوم الاثنين الماضي بقراره بالانتقال إلى الولايات المتحدة بدلا من العودة إلى إسبانيا.

وأكد بطل الدوري الإسباني "رئيس برشلونة (جوان) لابورتا فهم واحترم قرار ميسي بالرغبة في المنافسة في دوري يحظى بمتطلبات أقل وبعيدا عن الأضواء والضغوط التي تعرض لها في السنوات الأخيرة".

وأضاف النادي أن لابورتا وخورخي ميسي، والد ميسي، اتفقا على العمل معا لإعداد تكريم مناسب من الجماهير للاعب البالغ من العمر 35 عاما.

وارتبط ميسي بالانتقال للعب في السعودية وكذلك بالعودة إلى برشلونة بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي.

وتقيدت يد بطل إسبانيا بسبب قواعد اللعب النظيف المالي في الدوري المحلي.

وقال ميسي أمس الأربعاء "إذا لم ينجح خيار العودة إلى برشلونة كنت أرغب في مغادرة أوروبا والابتعاد عن الأضواء والتفكير أكثر في عائلتي.

"لم أرغب في ترك مستقبلي في أيدي الآخرين. كنت أتطلع إلى العودة لكن في النهاية لم يحدث ذلك".

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