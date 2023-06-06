تغيير مسمى دوري أبطال الكونكاكاف إلى كأس الأبطال

المصدر: د ب أ

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قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تغير مسمى دوري أبطال الكونكاكاف إلى كأس أبطال الكونكاكاف.

وتم إطلاق مسمى كأس أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى عام 1962 واستمرت البطولة بنفس المسمى حتى عام 2008 قبل أن تتحول إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

وجاء قرار تغيير مسمى البطولة بعد يومين فقط من تتويج ليون المكسيكي بلقبها.

ويشارك 22 فريقا في الدور الأول للبطولة مع إعفاء خمسة أندية من المشاركة في هذا الدور، على أن يتأهل الفائزون في هذا الدور إلى دور الستة عشر.

وتقام الأدوار الـ16 والثمانية والمربع الذهبي من مباراتي ذهاب وإياب، لكن النهائي سيقام من مباراة واحدة.

ويتأهل الفريق الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف إلى كأس العالم للأندية.

وفازت الأندية المكسيكية باللقب القاري 17 مرة في أخر 18 عاما، وكان الاستثناء في العام الماضي عندما فاز سياتل الأمريكي باللقب.



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