دي ماريا يرحل عن صفوف يوفنتوس

المصدر: د ب أ

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أعلن الجناح الأرجنتيني الدولي آنخل دي ماريا رحيله عن صفوف يوفنتوس، بعد عام واحد من انتقاله للنادي الإيطالي في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل دي ماريا /35 عاما/ في مفاوضات مع يوفنتوس بشأن تمديد عقده لموسم أخر، لكن لم يكتب لها النجاح.

وسجل دي ماريا ثمانية أهداف وأمد زملائه بسبع تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الحالي.

وكتب دي ماريا في بيان عبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم الثلاثاء "لقد وصلت لنهاية مرحلة صعبة ومعقدة، أرحل وأنا أدرك أنني فعلت كل ما بوسعي للنادي لمواصلة الفوز بالألقاب، لكن هذا لم يكن ممكنا".

وأضاف "أرحل بمذاق مر لعدم النجاح، ولكن بفرحة لاكتساب المزيد من الاصدقاء داخل غرفة خلع الملابس، التي كنت جزءا منها".

وختم بالقول "أشكر كل زملائي على الترحاب الذي أظهروه لي منذ اليوم الأول، دائما شعرت بأنني في بيتي، أحيي الجميع في يوفنتوس على مشاعرهم اليومية، حضن كبير، سأحملك في قلبي".

ولم تتضح بعد الخطوة التالية لدي ماريا، الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، لكن هناك تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله للدوري السعودي.

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