ووكر يغيب عن تدريبات مانشستر سيتي قبل أيام من النهائي الأوروبي

المصدر: د ب أ

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غاب كايل ووكر عن حصة التدريب المفتوح لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجرى استبدال المدافع الدولي ووكر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها سيتي على مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك جميع لاعبي مانشستر سيتي في التدريبات استعدادا للموقعة الأوروبية أمام إنتر ميلان في اسطنبول.

وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن ووكر غاب عن التدريبات لتجنب تفاقم مشكلته في الظهر.

وقال جوارديولا: "لديه مشكلة بسيطة في ظهره... لم تكن حالته جيدة بالامس، اليوم تحسن بعض الشيء، لكننا لم نرغب في المجازفة ، سنرى حالته خلال الأيام القادمة".

ويطمح سيتي في الفوز بلقب البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خسر المباراة النهائية لها قبل عامين أمام مواطنه تشيلسي.

وأشار جوارديولا "في غضون يومين سنسافر إلى اسطنبول، إنه حلم".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله "قبل عامين كنا هنا، لكن في ظروف مختلفة، الأمر يتعلق بما يتوجب عليك فعله في غضون 95 دقيقة ، أن تكون أفضل من الخصم، في مباراة مثل هذه، عليك أن تكون أفضل".



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