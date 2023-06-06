استدعاء خمسة لاعبين من إنتر لقائمة إيطاليا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

المصدر: رويترز

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شهدت قائمة روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا استدعاء خمسة لاعبين من إنتر لقائمة المنتخب الذي يستعد لخوض الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في 15 يونيو ، أي بعد خمسة أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسينضم فرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وماتيو دارميان وفيدريكو ديماركو، الذي لم يظهر اسمه في قائمة المنتخب الأولية، إلى معسكر إيطاليا التدريبي في مدينة فلورنسا يوم الأحد أي بعد 24 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

واستبعد مانشيني اللاعبين فيدريكو باسكيروتو وأليساندرو بونجيورنو وأليساندرو فلورينتسي وفيدريكو جاتي ومانويل لوكاتيلي وماتيا زاكاني وسيغادرون التشكيلة يوم الجمعة.

وغادر ماتيو بيسينا لاعب مونزا ودومينيكو بيراردي لاعب ساسولو معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

ويسافر منتخب إيطاليا إلى هولندا لمواجهة إسبانيا يوم 14 يونيو في انتظار خوض نهائي دوري الأمم الأوروبية أو مباراة تحديد المركز الثالث بعدها بأربعة أيام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) أليكس ميريت (نابولي) جوليلمو فيكاريو (إمبولي)

مدافعون: فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - ماتيو دارميان - فيدريكو ديماركو (إنتر ميلان) جيوفاني دي لورينتسو (نابولي) ليوناردو سبيناتسولا (روما) رفائيل تولوي (أتلانتا) ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) برايان كريستانتي - لورينتسو بليجريني (روما) جورجينيو (أرسنال) ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) نيكولو زانيولو (غلطة سراي) دافيدي فراتيسي (ساسولو)

مهاجمون: فيدريكو كييزا (يوفنتوس) ويلفريد نيونتو (ليدز يونايتد) تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) جياكومو راسبادوري (نابولي) ماتيو ريتيجي (أتليتيكو تيجري).

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