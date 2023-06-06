مالديني يرحل عن منصب المدير التقني لميلان

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنهاء التعاقد مع باولو مالديني المدير التقني للفريق.

وأثيرت تكهنات بشأن دخول المدافع السابق لمنتخب إيطاليا ونادي ميلان في خلاف مع المستثمر الأمريكي جيري كاردينالي المالك الجديد للنادي.

وذكر ميلان في بيان مقتضب "ميلان يعلن أن باولو مالديني أنهى دوره في النادي، منذ الخامس من يونيو 2023".

وأضاف البيان: "نشكره على هذه السنوات من الخدمة في منصبه، ومساهمته في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021 /2022".

وختم البيان "عمله اليومي سيقوم به فريق يعمل بتكامل وثيق مع مدير الفريق الأول ، وفي النهاية يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي".

وحمل مالديني /54 عاما/ شارة قيادة ميلان لفترة طويلة ويحظى بشعبية واسعة بين الجماهير، لذا أدت هذه الخطوة إلى احتجاجات بين المشجعين.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن مالديني دخل في خلاف مع كاردينالي بشأن كيفية التعامل مع نهج النادي في سوق الانتقالات، إذ تمسك مالديني بحاجة النادي إلى قائمة أكثر عمقا للمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على يد غريمه التاريخي إنتر ميلان في الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

كما أن ميلان فشل في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، حيث احتل المركز الرابع بفارق 20 نقطة عن نابولي البطل.



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