توتنهام يتوصل إلى اتفاق مع بوستيكوجلو لتدريب الفريق

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين أن توتنهام هوتسبير توصل إلى اتفاق مبدئي مع انجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك لتولي مسؤولية الفريق الإنجليزي. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن المدرب الأسترالي البالغ من العمر 57 عاما سيوقع عقدا لعامين.

وتولى بوستيكوجلو، الذي قاد سيلتيك مؤخرا للفوز بثلاثية محلية من الألقاب، تدريب يوكوهاما إف. مارينوس وبرزبين رور وملبورن فيكتوري.

كما قضى أربع سنوات في تدريب منتخب أستراليا وقاده للتأهل لكأس العالم 2014.

ومن المقرر أن يتولى بوستيكوجلو مسؤولية توتنهام بعد إقالة أنطونيو كونتي في مارس آذار الماضي.

وتولى مساعد المدرب كريستيان ستيليني وكذلك رايان ميسون المسؤولية مؤقتا بعد رحيل المدرب الإيطالي عن النادي المنتمي لشمال لندن.

واحتل توتنهام، الذي لم يفز بألقاب منذ كأس الرابطة 2008، المركز الثامن بعد موسم سيء وسيغيب عن المنافسات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

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