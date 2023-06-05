بروسيا دورتموند يضم الجزائري بن سبعيني لأربع سنوات

المصدر: رويترز

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أعلن بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني.

وقال دورتموند عبر موقعه على الإنترنت "وقع دورتموند أولى صفقاته لموسم 2023-2024 وهو الجزائري رامي بن سبعيني الذي انضم من الغريم بروسيا مونشنجلادباخ في صفقة انتقال حر لمدة أربع سنوات".

ويأتي انضمام المدافع البالغ عمره 28 عاما بعد نهاية عقده مع مونشنجلادباخ.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي "رامي في قمة العطاء ولديه خبرة كبيرة في الدوري الألماني والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا ويعد جزءا من تشكيل منتخب بلاده.

"خلال حديثنا معه رأينا رغبته في اللعب معنا وتحقيق الألقاب".

وسيعوض بن سبعيني الرحيل المتوقع للمدافع البرتغالي رافائيل جيريرو، البالغ عمره 29 عاما، عن النادي بنهاية الشهر الجاري.

وقال بن سبعيني "لطالما انتابتني مشاعر رائعة على ملعب دورتموند حين كنت في صفوف فرق منافسة. لا أطيق الانتظار لأكون جزءا من الفريق وخوض هذه التجربة الخاصة".

ولعب بن سبعيني لفرق مونبلييه وستاد رين في فرنسا قبل أن ينتقل لمونشنجلادباخ عام 2019.

وفاز الظهير الأيسر ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده عام 2019.

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