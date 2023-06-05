أنشيلوتي: رحيل بنزيمة فاجأ الجميع

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن قرار كريم بنزيمة بالرحيل بعد 14 موسما حافلا بالألقاب فاجأ الجميع، لكنه أصر على أن الفائز بالكرة الذهبية حصل على حق تحديد مصيره.

وسيرحل المهاجم البالغ عمره 35 عاما عن ريال بعد الانفصال بالتراضي وسط تقارير عن قرب انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صفقة ضخمة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد مواجهة أتليتيك بيلباو أمس الأحد "رحيله جاء بشكل مفاجئ للجميع، لكن يجب تفهم ذلك. جاء قراره في اللحظات الأخيرة".

وأضاف "لقد تدرب معنا بالأمس بشكل معتاد واليوم اتخذ قراره. لقد تقبلنا ذلك. لقد تحدثت إليه هذا الصباح، وقال إنه سيرحل وأنا تفهمت هذا الأمر".

وتابع "لقد فكّر في الأمر ويشكل قراره جزءا من العملية الانتقالية في هذا النادي الذي يستمر وسوف يستمر في العام المقبل. لدينا الوقت للتعامل مع ذلك. ستكون لدينا تشكيلة قوية في الموسم المقبل".

وسجل بنزيمة هدفا من ركلة جزاء ليمنح ريال التعادل 1-1 أمام بيلباو أمس الأحد في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني في استاد سانتياجو برنابيو، ويضمن احتلال فريقه المركز الثاني على حساب جاره وغريمه أتليتيكو مدريد.

وأصبح بنزيمة، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادما من أولمبيك ليون، قائدا للهجوم ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وسجل بنزيمة أكثر من 350 هدفا مع ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه خلف رونالدو، واختتم مسيرته بحصد 25 لقبا مع النادي، منها دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات.

وقال أنشيلوتي "إني أودعه في ظل أني توليت تدريب أحد أعظم اللاعبين في العالم وأحد أفضل المهاجمين".

وأضاف "لا يمكننا أن نكون سعداء برحيله، لكن علينا احترام قراره. لقد حصل على الحق في الاختيار، ونشكره جميعا على كل ما فعله لهذا النادي. لقد كان شخصية أسطورية لا تنسى، وسيبقى إلى الأبد في ذاكرة هذا النادي".

وأعلن ريال في وقت سابق أيضا رحيل إيدن هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز، وكلهم من أصحاب المراكز الهجومية، ما سيدفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي لضرورة إبرام صفقات خلال الصيف.

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