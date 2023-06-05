إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم رسمياً

المصدر: رويترز

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أعلن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان اعتزاله لعب كرة القدم الأحد.

وينتهي عقد اللاعب السويدي (41 عاما) مع النادي الإيطالي في نهاية يونيو الجاري ولن يجدد عقده بعد موسم ابتلي خلاله بالإصابات ليسدل الستار على مسيرة بارزة وناجحة.

ووصل إبراهيموفيتش إلى ميلان لقضاء فترة ثانية بالنادي في مطلع 2020 بعدما فاز معه بالدوري في 2011 ليساعده في تكرار الإنجاز بالموسم الماضي.

وقال أثناء تكريمه أمام جماهير سان سيرو عقب الفوز 3-1 على فيرونا في اليوم الأخير بالموسم "أقول وداعا لكرة القدم و لكن ليس لكم".

بدأ المهاجم مشواره في مالمو عام 1999 وانتقل إلى أياكس أمستردام في 2001 قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أوروبية كبرى من بينها مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبرشلونة ويوفنتوس.

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لكأس العالم.

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